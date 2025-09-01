أخبار مصرية

إطلاق قافلة "زاد العزة" الـ27 إلى غزة بحمولة 2700 طن مساعدات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم قافلة "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" الـ27، والتى تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة فى اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك فى إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة حيث تتضمن القافلة أكثر من 2700 طن من المساعدات اللازمة منها ما يزيد عن 2500 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من مائتى طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائى والإغاثى لأهالى غزة.

 

وجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة،يتواجد  على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

 

 

 

