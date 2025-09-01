نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن اختتام فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم الاثنين 1 من سبتمبر 2025م، فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» بالمجموعة الرابعة، وذلك بمسجد البقلي بمحافظة أسيوط، وتشمل مديريات: أسيوط، سوهاج، المنيا، والوادي الجديد.



فيما تختتم غدًا الثلاثاء 2 من سبتمبر 2025م، فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» المجموعة السابعة بمقرّ المركز الثقافي الإسلامي، بجوار مسجد الأنصار قبلي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتشمل مديريات: المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ.

على أن تنطلق فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» المجموعة السادسة: ومقرها بمسجد الإسماعيلي الشهير بالمطافي -عرايشة مصر بالإسماعيلية، وتشمل مديريات: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. اليوم الأربعاء: 3 من سبتمر 2025م، وتستمر ليوم واحد.

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، وسط تغطية إعلامية موسعة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.