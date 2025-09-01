وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. جاء بها:-

تَهلُ علينا نفحات المولد النبوى الشريف فى كل عام .. والتى تتعطر فيها القلوب بذكر معجزات المولى جل فى علاه .. وترتقى فيها الأنفس

بسيرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم .. وهو من جاءت رسالته للبشرية جمعاء بالخير والسلام وترسيخ قيم العمل والبناء .

ويطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل تلك الذكرى المباركة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأسمى آيات التقدير .. راجين من المولى جلت قدرته .. أن يعيد هذه المناسبة العطرة أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار .

حفظ الله مصر .. وأدام عليها بفضله وجهود أبنائها .. نعمة الأمن والإستقرار خلف قيادتكم الحكيمة .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور /حنفى جبالى"رئيس مجلس النواب".. جاء بها:-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. أن نبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وصادق الأمنيات .

ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى .. التى نستلهم منها القيم النبيلة والمبادئ السامية التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة .. حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ثوابت التشريع الإسلامى الحنيف .. لنرجو لمؤسستنا التشريعية الغراء دوام التوفيق والسداد .

وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ".. جاء بها:-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. أن نبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بصادق التهنئة وأصدق الأمنيات .

تأتى هذه المناسبة المُباركة فى كل عام .. لتُجدد فى النفوس

قيم الإيمان والمُثابرة والعطاء .. والعزم على تكاتف الجهود وتضافرها لبلوغ غد مشرق بالآمال .. تتحقق فيه طموحات شعب مصر العظيم .

وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الدكتور / مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء".. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة .. أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد .

ستبقى ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مناسبة عظيمة نستلهم منها قيم التسامح والسلام .. وتجدد فى نفوسنا العزم والثبات لمواصلة الجهد والتضحية والفداء فى سبيل تأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية.

وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور / أحمد الطيب "شيخ الأزهر".. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى .

لقد جاء مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم .. ليوقد سراج الهداية للبشرية ويهديها لقيم الخير والحضارة والنماء .. ويدحض دعوات الباطل ويزهقها .. ونحن إذ نحتفى بتلك المناسبة العطرة فى كل عام.. ونقتدى على الدوام بسيرة صاحبها .. لنرجو لمسيرة أزهرنا الشريف التوفيق والسداد كمنارة لنشر مفاهيم وقيم الدين الإسلامى الحنيف.

وكل عـــام وفضيلتكم بخـير ..

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق أول / عبدالمجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها:-

يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلى للقــــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـاط الصـف والجنود والصناع العسكريين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصـدق التهانى وأسـمى الأمانـى .

يأتى إحتفالنا بتلك الذكرى العطرة فى كل عام .. لترسخ فى النفوس اليقين وترتقى بقيم وتعاليم قدمها المصطفى صلى الله عليه وسلم .. وجسدتها سيرته الغراء ولنستلهم منها الإرادة القوية .. فى التآزر والتكاتف وبلوغ أعلى مستوى من الجاهزية .. لدفع مسيرة العمل الوطنى .. نحو التقدم والريادة .

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه .. وكلل بالنجاح خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار والنماء لمسيرة الشعب المصرى العظيم .

وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق / أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات .

إننا فى هذه المناسبة العظيمة .. نستحضر السيرة النبوية الشريفة وما تحمله من دروس فى الإخلاص والتضحية والقيادة الحكيمة .. نبتهل للمولى جلت قدرته .. أن يسدد جهود قواتنا المسلحة الباسلة فى ميادين الشرف والعطاء .. لتبقى أبد الدهر درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم .. وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة بخير وصحة ونماء .

وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور / أسامة الأزهرى "وزير الأوقاف"..جاء بها:-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نتقدم لفضيلتكم بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات .. وإننا إذ نستقبل هذه المناسبة العزيزة بمشاعر الفخر والإعتزاز بسيرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. لنتوجه للمولى عز وجل بالدعاء .. أن يبارك جهودكم لنشر مفاهيم الدين الصحيح .. وما ترتكز عليه من قيم التسامح والوسطية والإعتدال .. وأن يعيدها على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكل عــام وسيادتكم بخــير،

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور / نظير عياد "مفتى جمهورية مصر العربية"..جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .. بخالص التهنئة وصادق التمنيات راجين المولى جلت قدرته .. أن يُبقىِّ دار الإفتاء المصرية على مر العصور .. منارة تهدى لصحيح الدين الإسلامى الحنيف .. وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة أعواماً عديدة .. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء.

وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث السيد / محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها:

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاونى الأمن

والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ..الأخوة والأبناء ونحن إذ نستلهم من تلك الذكرى العطرة قيم التضحية والعطاء والفداء .. ومبادئ التسامح والوسطية والإعتدال التى رسخها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم .. لنثق فى وفائكم بالعهد .. بأن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء .. تزودون عن رفعته بكل غالٍ فى إيثارٍ وإباء.

حفظ الله مصر واحة للأمن والأمان .. وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر نافذة .. ويوفقنا لرفعة مصرنا الغالية .

وكل عــام وأنتم جميعاً بخـير ..