الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:32 مساءً - يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الوقت الحالي على محرك البحث جوجل عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 وذلك بالتزامن مع اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للعام الحالي 2024 – 2025.

وتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 وذلك لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها الإطلاع على درجات الطلاب في امتحانات الدور الثاني فور اعتماد النتيجة من قبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتيج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمية من (هنا).

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

واستعرض الوزير أبرز ملامح النتيجة على النحو التالي:

-تقدم لأداء الامتحانات بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 204761 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين (204351) طالبا وطالبة، وقد بلغ إجمالي عدد الناجحين (183666) طالبا وطالبة بنسبة بلغت 89.88%، مبينة على النحو الآتي:

أولا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري (45286) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (40519) بنسبة 89.47%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي (1944) طالب وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1828) بنسبة 94.03%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي (25444) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22669) بنسبة 89.09%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي (70871) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (64345) بنسبة 90.79%.

٠ إجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (129361) طالبا وطالبة – بنسبة 90.12%.

ثانياً: المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الثلاث:

• عدد الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (1523) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (1467) بنسبة 96.32%.

ثالثاً: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - المطبق بها منهجية الجدارات المهنية:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (24382) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (22494) بنسبة 92.26%.

رابعاً: المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية:

• عدد الحاضرين بالتكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (614) طالب وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (608) بنسبة 99.02%.

خامساً: المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني:

• عدد الحاضرين بإعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30982) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (26599) بنسبة 85.85%.

سادساً: المدارس الثانوية الفنية المتقدمة - نظام السنوات الخمس:

• عدد الحاضرين بالتعليم التجاري المتقدم (159) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (152) بنسبة 95.60%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الفندقي المتقدم (682) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (657) بنسبة 96.33%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الزراعي المتقدم (132) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (128) بنسبة 96.97%.

• عدد الحاضرين بالتعليم الصناعي المتقدم (848) طالبا وطالبة - وبلغ عدد الناجحين (812) بنسبة 95.75%.

بإجمالي عدد الناجحين بكافة النوعيات (1749) طالبا وطالبة - بنسبة 96.05%.

سابعًا: المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث – الدمج التعليمي:

• عدد الحاضرين بكافة النوعيات (1483) طالبا وطالبة – وبلغ عدد الناجحين (1388) بنسبة 93.59%.