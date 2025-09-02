ليفربول يعلن ضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك رسميا بعقد طويل الأمد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد، وذلك في صفقة بارزة تم حسمها في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع اللاعب عقدًا طويل الأمد مع النادي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، وسيرتدي القميص رقم 9.

إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، أثبت نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد.

وخلال ثلاثة مواسم في "سانت جيمس بارك"، سجل 62 هدفًا في 109 مباريات، من بينها 54 هدفًا في 86 مباراة بالدوري، بينها 23 هدفًا في الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثاني بسباق الحذاء الذهبي خلف محمد صلاح.

وفي أول تعليق له بعد التوقيع، قال إيزاك لموقع ليفربول الرسمي: "أنا فخور للغاية بالانضمام إلى هذا النادي العريق. لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا، وأشعر بحماس كبير لبدء هذه المرحلة الجديدة، للقاء زملائي واللعب أمام جماهير أنفيلد. أريد أن أقدم كل ما لدي، وأسعى للفوز بكل الألقاب الممكنة."

بدأ مشواره مع أي آيك السويدي، قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند عام 2017.

خاض تجربة إعارة ناجحة مع ويليم تو الهولندي، ثم انضم إلى ريال سوسيداد عام 2019، حيث كان هداف الفريق عند التتويج بكأس ملك إسبانيا 2019/20.

على المستوى الدولي، شارك مع منتخب السويد في 52 مباراة وسجل 16 هدفًا حتى الآن.

بانضمامه إلى ليفربول، سيشكل إيزاك ثنائياً هجومياً منتظراً مع النجم المصري محمد صلاح، في خطوة تعكس طموح النادي لتعزيز قوته الهجومية والمنافسة على جميع البطولات.