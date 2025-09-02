نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد جامعة الريادة يزور مستشفى 57357 ويقدم منح دراسية للمتعافين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة لبحث سبل التعاون في مجالات التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي.

ضم الوفد الدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وخدمة المجتمع وعددا من السادة عمداء الكليات حيث اطلعوا على مختلف أقسام المستشفى والمعامل البحثية وتعرفوا على أحدث ما وصلت إليه المستشفى من تجهيزات وتقنيات علاجية وبحثية متقدمة

وكان في استقبال الوفد الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى قدم عرضًا شاملًا حول تطور أداء المستشفى ودورها الإقليمي والدولي في تقديم خدمات متقدمة لعلاج سرطان الأطفال، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز جودة التعليم والتدريب في القطاع الصحي.



أعلن الدكتور رضا حجازي عن تقديم عدد من المنح الدراسية المجانية، بالإضافة إلى منح جزئية بتخفيض 50% لطلاب المتعافين من السرطان الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام للالتحاق بمختلف التخصصات في كليات جامعة الريادة تقديرا من الجامعة للدور الإنساني والمهني الذي تقوم به المستشفى.

وأكد الجانبان الاتفاق على بدء إجراءات توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة تشمل برامج تدريبية لطلاب الكليات الطبية وطلاب الامتياز والتعاون في مجالات البحث العلمي وتنظيم الدورات العلمية المتخصصة إضافة إلى فتح آفاق للتعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي من حيث التشخيص والعلاج وتطوير البرامج الأكاديمية الحديثة في تخصصات الهندسة بما يسهم في دعم المنظومة الصحية والتعليمية والتكنولوجية في مصر وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي في مختلف التخصصات الطبية والهندسية.