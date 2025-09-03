نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد خالد عبد العال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من كبار رجال الدولة.

الرئيس السيسي يمنح نوط الاستحقاق للشهيد خالد عبد العال

وخلال فعاليات الاحتفال، منح الرئيس السيسي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذي استُشهد متأثرًا بإصابته إثر حادث اشتعال سيارة وقود داخل محطة بمنطقة العاشر من رمضان.

وقد جسّد الشهيد خالد عبد العال أسمى معاني البطولة والتضحية والإيثار، بعدما قدّم روحه فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين في موقع الحادث، ليصبح رمزًا للشجاعة والوفاء.

رسالة تقدير لبطولات أبناء الوطن

جاء تكريم الرئيس ليؤكد حرص الدولة المصرية على تكريم الأبطال الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية المواطنين والحفاظ على الوطن، والتأكيد على أن مصر لا تنسى أبناءها الذين سطروا بدمائهم صفحات مضيئة من التضحية والفداء.