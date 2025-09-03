انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 05:28 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بأعمال لحامات برافع أطلس على خط الطرد الرئيسى للرافع قطر 1000مم بمدينة السلام، سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (مساكن إسكندرية 2 / مساكن الدلتا 2 إسكانات أطلس 4 / إسكانات الجمهورية 1 ، 2 / إسكانات القاهرة “و+هـ" /مساكن العاملين بمحطة البركة / منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وضعفها بمناطق (العبد 700 واسبيكو القديم والجديد).

وذلك يوم السبت الموافق 6-9-2025 اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.