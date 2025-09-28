الارشيف / أخبار مصرية

الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيل الزعيم جمال عبدالناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 06:33 مساءً - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل / جمال عبد الناصر .

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة .

كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالدور التاريخى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجهوده فى دعم قضايا الأمة ، مشيراً إلى أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر .

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن مسيرة الزعيم الراحل ستظل نبراساً مضيئاً تستلهم من إرثه الأجيال المتعاقبة قيم الكفاح والنضال من أجل رفعه الأوطان .

 

