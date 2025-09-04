وزيرا الرى المصرى والسودانى: الحفاظ على مسار مبادرة حوض النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 سبتمبر 2025 10:32 صباحاً - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور عصمت قرشي عبد الله وزير الرى والموارد المائية السودانى ، خلال زيارته لمصر .

أعرب سويلم عن حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه، وسعادته بلقاء الوزير السودانى للمرة الأولى بعد تولى مهام منصبه.

ومن جانبه أكد الدكتور قرشى عن قوة العلاقات التى تربط الشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان .

وتم خلال اللقاء التباحث والتوافق فى وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه نهر النيل، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين، حيث تم مناقشة موقف السد الإثيوبي والتأكيد على ضرورة الإلتزام التام بقواعد القانون الدولي للمياه، وبحث موقف مبادرة حوض النيل والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مسار المبادرة بإعتبارها الإطار الجامع لدول حوض النيل، وبما يعمل على مراعاة شواغل مصر والسودان في هذا الشأن، مع الحفاظ على الآلية التشاورية الحالية ودعمها بإعتبارها المسار الوحيد نحو استعادة التوافق والشمول بين جميع دول الحوض .

كما تم استعراض أعمال وأنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والتي شهدت تنسيقاً عالى المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية، خاصة مع تشكيل الفرق الفنية من الجانبين .

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل اليومي بين الجانبين المصرى والسودانى بهيئة مياه النيل فيما يخص متابعة هيدرولوجيا النهر، وتشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين، وتشغيل وصيانة محطات القياس ونوعية المياه، بما يُعظم الإستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر .