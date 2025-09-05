مد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى السابعة مساء الأحد 7 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 10:32 مساءً - وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بمد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

وجاءت توجيهات الوزير استجابة لمناشدات عديدة من طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني عبر الصفحة الرسمية للوزارة، نظرًا لعدم تمكن بعضهم من التوجه إلى مدارسهم لاستلام شهادات النجاح المدون بها الرقم السري، الذي يُستخدم في الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

www.tansik.digital.gov.eg