محافظ القاهرة: نستقبل العام الدراسى بـ788 فصلا جديدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 10:16 صباحاً - أكد الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة ، أن المحافظة تستقبل العام الدراسي الجديد بـ 14 مدرسة جديدة منهم إنشاء جديد وتوسعة وتعلية تضم 539 فصلا دراسيا، وجار استكمال 9 مدارس تضم 249 فصلا، لاستيعاب الكثافات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه جار التوسع في إقامة معارض "أهلاً مدارس"، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات الطلاب، بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى إطار دعم الدولة للأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.