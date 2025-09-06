الطقس اليوم.. معتدل فى الصباح الباكر حار نهاراً والعظمى بالقاهرة 34 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 10:16 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 6 سبتمبر، طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومتوقع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، واضطراب الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50:30) كم/س وارتفع الأمواج (2.5:1.5) متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.