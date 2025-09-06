آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بعد توجيهات الوزير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 10:16 صباحاً - أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بمد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة من مساء الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر 2028.

وجاءت توجيهات الوزير استجابة لمناشدات عديدة من طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني عبر الصفحة الرسمية للوزارة، نظرًا لعدم تمكن بعضهم من التوجه إلى مدارسهم لاستلام شهادات النجاح المدون بها الرقم السري، الذي يُستخدم في الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

www.tansik.digital.gov.eg

وتشمل المرحلة الثالثة عددًا كبيرًا من الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية تحديدًا، والذين يجدون أماكن فى كليات التربية بجميع تخصصاتها مثل تربية عام وتربية نوعية فى معظم الجامعات المصرية، وكليات التجارة انتظام وانتساب موجه فى الجامعات الحكومية، وكليات الحقوق انتظام وانتساب موجه، إلى جانب كليات الخدمة الاجتماعية فى جامعات حلوان وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ، وكليات الآداب بأقسام مختلفة فى الجامعات الإقليمية، بالإضافة إلى كليات السياحة والفنادق، وكليات التربية الرياضية فى الجامعات التى ما زالت بها أماكن شاغرة.

وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية أمامهم أيضًا عدد من الفرص المهمة فى الجامعات أبرزها: كليات الزراعة بعدد من الجامعات، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، والتربية، وكليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكليات حاسبات ومعلومات بنظام مدفوع، وبعض كليات التربية والفنون الجميلة بجانب معاهد متخصصة.