نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل أوائل الثانوية ويؤكد أهميتهم كأمل مصر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ مجموعة من أوائل الثانوية العامة من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بعد عودتهم من الرحلة التثقيفية السنوية التي تنظمها جريدة الجمهورية لأوائل الثانوية العامة.

‏‎يأتى اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على التفاعل الدورى مع الطلاب والشباب، إيمانًا بأهمية تحفيز الشباب المتميز ودورهم في رسم مستقبل الوطن. وأشاد وزير الخارجية بالدور الوطني التاريخي لجريدة الجمهورية، مستذكرا مشاركته ضمن الطلاب المتفوقين فى الرحلة التثقيفية السنوية التى نظمتها الجريدة لأوائل الثانوية العامة عام ١٩٨٣.

واكد الوزير عبد العاطي أن الوزارة تنظر إلى الطلاب المتفوقين باعتبارهم ثروة قومية وأمل مصر في تحقيق التنمية والتقدم، موضحًا الحرص على إشراكهم في الحوار حول السياسة الخارجية المصرية والتحديات التي تواجهها الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزا النهضة الكبيرة التى حققتها مصر في كافة المجالات خلال العشر سنوات الأخيرة بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية.

‏‎وقدم وزير الخارجية خلال اللقاء عرضًا شاملًا لمحددات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضًا أبرز التطورات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع فى غزة والدور المصري فى دعم القضية الفلسطينية.

‏‎وقد دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية والطلاب المتفوقين، استمع خلاله إلى افكارهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تفاعلها مع الشباب والطلاب، فى إطار التوعية بالدور النشط لمصر على الساحتين الإقليمية والدولية، وغرس قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.