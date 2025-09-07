نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مراسي البحر الأحمر".. 12 فندقًا فاخرًا ومعايير عالمية ترسخ مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "مراسي البحر الأحمر".. 12 فندقًا فاخرًا ومعايير عالمية ترسخ مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، تم توقيع عقود مشروع "مراسي البحر الأحمر" باستثمارات ضخمة بلغت 900 مليار جنيه، بين شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. ويعد المشروع نقلة نوعية في قطاع السياحة والضيافة، بما يتضمنه من بنية متكاملة وفنادق عالمية ومرافق ترفيهية متطورة.
12 فندقًا فاخرًا وآلاف الغرف الفندقية
يضم المشروع تدشين 12 فندقًا فاخرًا مجهزة بأحدث المعايير الدولية، توفر آلاف الغرف والوحدات الفندقية، بالإضافة إلى كبائن عائمة مستوحاة من طراز المالديف. كما يشمل المشروع أكثر من 500 متجر ومطعم بإطلالة مباشرة على الواجهة المائية، ما يجعله وجهة سياحية متكاملة وفريدة من نوعها.
مرافق متكاملة بمعايير عالمية
يقدم "مراسي البحر الأحمر" بنية سياحية وترفيهية متكاملة تشمل:
- مارينا عالمية مقسمة إلى رئيسية و2 بوتيك.
- قنوات مائية صالحة للملاحة وأرصفة بحرية بطول 400 متر.
- شاطئ "إنفينيتي" بطول 1.5 كم وارتفاع 10 أمتار، يعد الأول من نوعه في المنطقة.
- منطقة Wonders متعددة الاستخدامات تضم مركز مؤتمرات دولي، منطقة تجارية، ملاهي مائية، مرافق رياضية ونوادٍ اجتماعية.
استدامة وبيئة متوازنة
يركز المشروع على الاستدامة البيئية من خلال إنشاء مساحات خضراء شاسعة وحدائق مفتوحة، إلى جانب خطة تشجير متكاملة تناسب طبيعة البحر الأحمر. ويهدف إلى خلق بيئة طبيعية متوازنة تجمع بين رفاهية السكن والمحافظة على الطبيعة الساحلية، بما يحقق مفهوم السياحة المستدامة ويعزز التنوع البيئي.
وجهة سياحية واستثمارية عالمية
أكد الحضور أن "مراسي البحر الأحمر" سيكون علامة فارقة على خريطة السياحة العالمية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعم الاقتصاد المصري عبر تعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة رئيسية للضيافة الفاخرة والسياحة المستدامة، ما يعكس رؤية الدولة في إطلاق مشروعات استراتيجية تضع مصر في مصاف المقاصد السياحية العالمية.