وزير الخارجية يؤكد لنظيره الألمانى رفض مصر لمواصلة إسرائيل عدوانها على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:36 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الاثنين مع "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، رفض مصر القاطع لمواصلة إسرائيل عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التشاور الدوري بين الوزيرين حول الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وتطورات الملف النووي الإيراني.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة والتي وصلت إلى المجاعة؛ نتيجة سياسات التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل.

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المستمرة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، محذرا من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني، والذي يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي.

ونوه عبد العاطي، بأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مُعربا عن التطلع لقيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد لانتهاكاتها المتواصلة ولقيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة لدفعها للالتزام بالقانون الدولي.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران الملف النووي الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية حرص مصر تكثيف اتصالاتها لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة؛ بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعي مصالح كافة الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن الجهود المصرية نابعة من القناعة بأهمية إتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة للملف النووي الإيراني.