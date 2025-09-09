وزير الخارجية يحذر من خطورة توسع العمليات العسكرية فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:36 صباحاً - حذر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة.. مؤكدا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وضرورة العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وفقاً للمقررات الدولية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه وزير الخارجية مساء الاثنين من "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره الإيطالى على جهود مصر وقطر الحثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل فى ظل الانتهاكات الصارخة التى ترتكبها اسرائيل.

وحذر من خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة والذي يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي.

كما تناول الوزيران تطورات الملف النووى الإيراني، حيث استعرض وزير الخارجية اتصالات مصر الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار.

وأكد أن مصر تسعى إلى التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف بما يسهم في إيجاد مناخ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.