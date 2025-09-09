نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. خطوات الحصول على النتيجة من الموقع الإلكتروني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً - انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، من أعمال فرز رغبات الطلاب بتنسيق المرحلة الثالثة، وبدأ مكتب التنسيق فى تحميل ورفع النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدا لإتاحتها أمام الطلاب، إذ يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور اعتمادها بالضغط هنا ..

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع