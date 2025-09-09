نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. خطوات الحصول على النتيجة من الموقع الإلكتروني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 11:28 صباحاً - انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، من أعمال فرز رغبات الطلاب بتنسيق المرحلة الثالثة، وبدأ مكتب التنسيق فى تحميل ورفع النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدا لإتاحتها أمام الطلاب، إذ يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور اعتمادها بالضغط هنا ..
وفيما يلى خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025:-
1- الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى
2- ادخال رقم الجلوس للطالب .
3- إدخال الرقم السرى المدون على شهادة الثانوية العامة.
4- تظهر للطالب نتيجة الكلية المرشح لها ويمكن طباعة بطاقة الترشيح المبدئية .