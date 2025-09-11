بعد حصول الموظفين في كافة القطاعات على إجازة المولد النبوي الشريف والتي حلت يوم الخميس الماضي الـ 4 من شهر سبتمبر الجاري، بدأ الكثير من العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو في البنوك أو الطلاب في المدارس والجامعات، في البحث عن موعد أول إجازة رسمية مقبلة للحصول على فرصة للراحة.

موعد أول أجازة رسمية يحصل عليها الموظفون بعد المولد النبوي.. 3 أيام متتالية موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين

وبعد العودة إلى أجندة الإجازات الرسمية، التي نشرها موقع مجلس الوزراء، تبين أن أول إجازة رسمية للموظفين والطلاب ستكون بمناسبة عيد القوات المسلحة، حيث تعد من العطلات الرسمية بأجر كامل في جميع المؤسسات والمدارس والبنوك والقطاع المصرفي.

ويحتفل المصريون بعيد القوات المسلحة في يوم الـ 6 من شهر أكتوبر من كل عام، حيث تحل الذكرى الـ 52 من حرب أكتوبر المجيدة، والتي نجحت فيها قواتنا المسلحة في هزيمة الاحتلال الإسرائيلي حينها، واستعادة أرض سيناء للمصريين، ومنذ ذلك التوقيت تتخذ هذه الذكرى عطلة رسمية لجميع الموظفين والمدارس احتفالاً بهذا الانتصار.

3 أيام إجازة رسمية للموظفين في هذا الموعد

وتحل ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة هذا العام 2025، يوم الإثنين الموافق الـ 6 من أكتوبر، ولذا من المتوقع أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بترحيلها أسوة بالكثير من الإجازات.

ومن المتوقع أن يحصل الموظفون في الكثير من القطاعات على 3 أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد القوات المسلحة في حالة ترحيلها من يومها الإثنين الموافق الـ 6 من شهر أكتوبر القادم، إلى يوم الخميس الموافق الـ 9 من الشهر نفسه، وذلك في ضوء القرار الذي أصدره من قبل بإمكانية ترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى الخميس من نفس الأسبوع، حيث تكون الإجازة بداية من يوم الخميس 9 أكتوبر، حتى السبت 11 من شهر أكتوبر 2025.