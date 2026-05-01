الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 12:30 مساءً - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح مهمة للمواطنين بسبب ارتفاعات درجات الحرارة، حيث ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين الإكثار من شرب السوائل خاصة المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع جديد فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ل​يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات متوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى 31 درجة ، وجنوب البلاد 36 درجة .

الظواهر الجوية

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة: لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.