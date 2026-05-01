اتحاد العمال: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة تؤسس لمرحلة دولة الإنتاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 01:23 مساءً - قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رعايته وتشريفه احتفال عيد العمال، يُعرب الاتحاد عن تقديره البالغ لما تضمنه الخطاب من رسائل حاسمة وتوجهات واضحة تعكس إرادة سياسية قوية لوضع العامل المصري في قلب معادلة التنمية الشاملة.

وأكد الاتحاد أن ما طرحه الرئيس يُمثل انحيازًا صريحًا للعامل المصري، وترسيخًا لمكانته كشريك أصيل في بناء الاقتصاد الوطني، باعتباره الركيزة الأساسية لأي تقدم حقيقي ومستدام.

وأشاد الاتحاد بالتوجه الحاسم نحو توطين الصناعات وتعزيز “صنع في مصر”، باعتباره مسارًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد إنتاجي قوي، يحقق الاستقلال الاقتصادي، ويعظم الاستفادة من الموارد الوطنية، ويوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة.

ويُثمن الاتحاد حزمة الإجراءات غير المسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، والتي تؤكد التزام الدولة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والإنصاف للفئات الأكثر احتياجًا.

ويؤكد الاتحاد أن توجيهات الرئيس بشأن الربط الفعّال بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل تمثل خطوة حاسمة نحو إعداد عمالة مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة، ودعم خطط التصنيع والتشغيل.

ويُشيد الاتحاد بشكل خاص بالتوجيه نحو تشكيل لجان دائمة تضم الجهات المعنية، لمتابعة احتياجات سوق العمل، وضمان التنسيق الكامل بين سياسات التعليم والتدريب والتشغيل، مؤكدًا أن المتابعة الدورية لأعمال هذه اللجان تمثل نقلة نوعية في أسلوب الإدارة، وتؤسس لمرحلة جديدة تقوم على التخطيط العلمي والتقييم المستمر وتحقيق النتائج.

ويرحب الاتحاد بالتوسع في فتح مجالات التشغيل داخليًا وخارجيًا، بما يعزز من تنافسية العامل المصري ويصون حقوقه وكرامته في مختلف أسواق العمل.

ويُعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الكامل لهذه التوجهات، مؤكدًا أنه سيواصل أداء دوره كشريك اجتماعي فاعل، في متابعة التنفيذ الدقيق لهذه القرارات، والعمل على تحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها كل عامل على أرض الواقع.

وأكد الاتحاد، أن ما تضمنه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يُمثل نقطة انطلاق جديدة نحو ترسيخ دولة العمل والإنتاج، ويؤسس لمرحلة تقوم على التصنيع وتوطين الصناعات، وربط التعليم بالتشغيل، وتحقيق الحماية والكرامة للعامل المصري.

ويشدد الاتحاد على أن عمال مصر سيظلون في قلب هذه المعادلة، قوة دافعة للتنمية، وسندًا وطنيًا صلبًا في تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع.