الرئيس السيسي يشارك في مباحثات عربية فرنسية بريطانية حول المستجدات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 11:28 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ومارك كارني رئيس وزراء كندا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الهجوم الإسرائيلي الغادر، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة.

وقد صدر البيان الختامي لاجتماع القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، التي عقدت في الدوحة اليوم، و⁠أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكّداً أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

كما وجه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية، وذلك في أعقاب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدوحة.