ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": كلمة الرئيس السيسى تؤكد الوضوح المصري والانحياز للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 سبتمبر 2025 11:28 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول مَن حذر مِن التهجير القسري أو الطوعي وتأثيره على الأمن القومي المصري، وذلك منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر 2023 ثم توالت الخطابات والاتصالات والكلمات والمناسبات، مشددًا، على أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية تؤكد الصراحة والوضوح المصري والانحياز للقضية الفلسطينية.

وأضاف رشوان ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة بصراحة ووضوح، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن مصر منحازة إلى الحقوق القانونية والشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ولكن لأن مصر وسيطة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحرص على عدم التصعيد.

وتابع: "الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل خطاب اليوم، كان في قمة بريكس شهد تحولات كبيرة، واستكمل الرئيس هذه التحولات اليوم، ولكن ما حدث اليوم كان أهم، فقد سُميت الأشياء بمسمياتها، لأننا أوشكنا على فقدان الثقة التامة في الطرف الإسرائيلي بعد الهجوم على قطر، والكلمات التي شهدتها القمة تؤكد أن ما حدث من هجوم على قطر ليس أمرا طبيعيا، ولمدة سنتين، ما تفعله إسرائيل في غزة أمر مفارق لكل ما هو الإنساني".