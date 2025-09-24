نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: مصر تولي اهتمامًا خاصًا للشراكة مع اليونان كنموذج بارز للتعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: مصر تولي اهتمامًا خاصًا للشراكة مع اليونان كنموذج بارز للتعاون الثنائي

خلال لقائه مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعتبر الشراكة مع اليونان نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، لما تحققه من مكاسب مشتركة في مختلف المجالات.

تحيات القيادة السياسية

نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اليوناني، مشيرًا إلى تطلع مصر لمشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص تمثل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون في منطقة البحر المتوسط.

الطاقة والربط الكهربائي

أوضح مدبولي أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY) أحدث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، إذ يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم أمن الطاقة الأوروبي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أكد اهتمام مصر بتوسيع التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

دعم الاتحاد الأوروبي والعمالة الموسمية

أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة مع اليونان، مشيدًا بالدور اليوناني في هذا الملف. كما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات أخرى مثل البناء والسياحة.

موقف اليونان

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.