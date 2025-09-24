نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس الشيوخ: نستقبل 200 عضوًا جديدًا ونُسلمهم الحقائب البرلمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأمين العام لمجلس الشيوخ: نستقبل 200 عضوًا جديدًا ونُسلمهم الحقائب البرلمانية

قال المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المجلس استقبل اليوم 100 عضو من الأعضاء الفائزين في انتخابات المجلس بنظامي القائمة والفردي، عن محافظات القاهرة، وجنوب وشرق ووسط الدلتا، مضيفًا أنه من المقرر استقبال 100 عضو آخرين غدًا عن محافظات الجيزة، وجنوب ووسط وشمال الصعيد، بالإضافة إلى غرب الدلتا.

بطاقات العضوية (الكارنيهات) لـ200 عضو جديد

وحول أبرز إجراءات الاستقبال، أوضح عتمان، خلال لقاء مع شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمانة العامة للمجلس انتهت من طباعة جميع بطاقات العضوية (الكارنيهات) لـ200 عضو جديد، ويتم حاليًا تسليمها للأعضاء، إلى جانب الحقيبة البرلمانية.

تسليم "تابلت" مخصص لكل عضو

وأشار إلى أن الحقيبة البرلمانية تتضمن "تابلت" مخصص لكل عضو، مزود بالبريد الإلكتروني الرسمي الذي يستخدمه العضو في التراسل داخل المجلس، في ظل أنظمة العمل الإلكترونية المعتمدة وفقًا للائحة الداخلية، كما يحتوي الجهاز على نسخ إلكترونية من الدستور، والقوانين المرتبطة بالعمل البرلماني، إلى جانب لائحة مجلس الشيوخ، ولائحة مجلس النواب، وقانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وغيرها من المواد التي تُعين العضو على أداء مهامه التشريعية والرقابية.

وأضاف الأمين العام أنه يتم أيضًا تسليم الأعضاء نسخًا من إقرار الذمة المالية، ونموذج استخراج جواز السفر البرلماني.

وحول الدور المتوقع من مجلس الشيوخ خلال فصله التشريعي الجديد (2025-2030)، أكد عتمان أن المجلس سيواصل مسيرته كما بدأها في الفصل التشريعي الأول، معربًا عن أمله في أن يكون الأداء في التشكيل الجديد أكثر فاعلية وتقدمًا.

وفيما يتعلق بتنوع التشكيل الحزبي داخل المجلس، قال عتمان إن تعدد التوجهات السياسية والخبرات بين الأعضاء من مختلف الأحزاب يُثري العمل البرلماني، وهو ما انعكس بشكل إيجابي خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعًا أن يستمر هذا الزخم في الفصل الجديد.