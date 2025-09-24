نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا افتراضيًا مع إريك مامير، مدير عام شئون البيئة بالمفوضية الأوروبية، وأنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المياه، تحت مظلة “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي” الموقع في نوفمبر 2023.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، طبقًا لرؤية وزارة الموارد المائية والري والمتمثلة في “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0”، إلى جانب مناقشة برنامج العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2025 – 2027، والتحضيرات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي سيشهد مشاركة بارزة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الري أن الفترة الماضية شهدت خطوات هامة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون الوثيق وتحديد وصياغة مشروعات قابلة للتمويل تتماشى مع أولويات الدولة المصرية في إدارة الموارد المائية.

وأضاف سويلم أن مصر حريصة على البناء على دورها العالمي النشط في ملف المياه، من خلال التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى التجربة المشتركة في رئاسة الحوارات التفاعلية للأمم المتحدة حول المياه والمناخ، والتعاون المستمر في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026.

جدير بالذكر أن “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي” يستهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، والاستفادة من القدرات التكنولوجية والعلمية الأوروبية، بما يدعم الخطة القومية للموارد المائية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.