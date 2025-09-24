ضبط 390 قضية مخدرات و185 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (390) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (441) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (802 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (152 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من (38 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (34 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (17 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من (6 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت قرابة (4 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت قرابة (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت أكثر من (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (505 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (110جرام).

عدد (4893) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (185 قطعة سلاح نارى بحوزة 163 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(12) بندقية آلية.

(25) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(143) فرد خرطوش.

(214) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(301) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85968) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(373) حكم جناية.

(28137) حكم حبس جزئى.

(5006) حكم حبس مستأنف.

(41129) حكم غرامة.

(11323) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية ، ضمت (18) متهم إرتكبوا

(39) واقعة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (5) متهمين.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (24) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (258) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة الدراجات النارية المبلغ بسرقتها : إعادة عدد (28) دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (23017) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.