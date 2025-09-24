الأهلى يتفاوض مع رامون دياز قبل قيادة إنترناسيونال البرازيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي كواليس مفاوضات ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الأسبق لفريقي بيراميدز والهلال السعودي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة المقبلة، قبل أن يتم اتفاقه على تدريب انترناسيونال البرازيلي.

أكد المصدر أن النادي الأهلي تلقى عرضا عن طريق ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين لترشيح المدرب الأرجنتين من أجل تدريب الأهلي، ولقى قبولا داخل النادي ووافق على طلبات المدرب الأرجنتيني ورحب دياز بتدريب الأهلي، ولكن بعد تلقيه عرضا من انترناسيونال البرازيلي فضل العرض البرازيلي عن تدريب الأهلي بسبب قرب المسافة بين الأرجنتين والبرازيل خاصة مع تقدمه في السن ورغبته في أن يكون قريبا من مقر إقامته بالأرجنتين، وهو ما تسبب في فشل التوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي.

المصدر أكد أن رامون دياز كان مرحبا للغاية بتدريب الأهلي ووجود مرونة بين الطرفين على طلبات المدرب الأرجنتيني، قبل ظهور عرض انترناسيونال والذي غير وجهته، وفضل العرض البرازيلي على تدريب الأهلي بسبب قرب البرازيل من الأرجنتين وعدم وجود رغبة في الابتعاد عن الأرجنتين بسبب قرب المسافة بين البلدين.

أضاف المصدر أن رامون دياز كان يرحب بفكرة تدريب الأهلي فور تلقيه عرض، وتوصل الطرفين إلى مرحلة متقدمة في التفاول حول طلبات المدرب الأرجنتيني، قبل أن يعتذر المدرب في النهاية لرغبته في البقاء بقارة أمريكا اللاتينية عن القدوم إلى إفريقيا.