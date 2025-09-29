نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختار التتش أسطورة الأهلي وملهم الأجيال في المقال التالي

تحل اليوم 29 سبتمبر ذكرى ميلاد الأسطورة الكروية محمود مختار محمد رفاعي، الشهير بـ "مختار التتش"، أحد أبرز رموز الكرة المصرية والأب الروحي للنادي الأهلي. ويأتي الاحتفال هذه المرة في أجواء كروية خاصة، إذ تتزامن ذكرى رحيله مع إقامة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ليعود اسمه إلى الأذهان كأيقونة صنعت المجد للأهلي وللمنتخب الوطني.

النشأة والبدايات مع الأهلي

ولد التتش عام 1905 في حي السيدة زينب بالقاهرة، وانضم إلى النادي الأهلي عام 1922، ليبدأ مشوارًا استثنائيًا استمر 17 عامًا ارتدى خلالها القميص الأحمر حتى اعتزاله في عام 1940. لم يكن مجرد لاعب، بل كان قائدًا ومصدر إلهام لزملائه، وصاحب دور بارز في رسم ملامح شخصية الأهلي البطولية.

إنجازات تاريخية مع القلعة الحمراء

ساهم التتش في قيادة الأهلي نحو التتويج بما يزيد على 24 بطولة محلية وإقليمية، ليصبح أحد أبرز صناع أمجاد النادي. بمهارته وأهدافه وتأثيره القيادي، حفر اسمه في قلوب الجماهير التي اعتبرته رمز الوفاء والانتماء.

نجم المنتخب الوطني وأول من كتب التاريخ

لم يتوقف تأثير التتش عند حدود الأهلي، بل امتد ليشمل المنتخب الوطني:

شارك في ثلاث دورات أولمبية أعوام 1924 و1928 و1936.

تألق في أولمبياد أمستردام 1928، وسجل أربعة أهداف في مرمى تركيا والبرتغال، ليُختار ضمن التشكيل المثالي للبطولة.

قاد المنتخب للتأهل إلى مونديال 1934 بإيطاليا، بعدما سجل خمسة أهداف في التصفيات.

شارك في مواجهة المجر بكأس العالم، وحجز مكانه ضمن أفضل 20 لاعبًا في البطولة.



أدوار بعد الاعتزال ومساهمات مؤثرة

بعد اعتزاله، لم يبتعد التتش عن الساحة الرياضية:

تولى منصب مدير الكرة بالأهلي، وكان مراقبًا للألعاب الرياضية بالنادي.

حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 1965.

مارس رياضة الهوكي كهواية، وكان سببًا في إدخالها للنادي الأهلي.

شارك مع الأسطورة حسين حجازي في تأسيس الاتحاد المصري للبلياردو عام 1944.

شغل منصب أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بين 1956 و1959، مؤكدًا دوره القيادي في الإدارة الرياضية.



ملعب يحمل اسمه وإرث خالد

خلّد الأهلي ذكراه بإطلاق اسم ملعب مختار التتش على الاستاد الرئيسي بالنادي بالجزيرة، ليظل اسمه مرتبطًا بتاريخ القلعة الحمراء وأجيالها المتعاقبة.

رحيل في يوم استثنائي

رحل مختار التتش عن عالمنا في 21 فبراير 1965، في يوم شهد إقامة مباراة قمة بين الأهلي والزمالك. ورغم رحيله، ظل اسمه يتردد في كل مواجهة كبرى، وكأن القدر أراد أن يربط رحيله بأكبر مباريات الكرة المصرية.

أسطورة لن تُنسى

سيبقى التتش أيقونة الأهلي وواحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ مصر، ليس فقط بما حققه من إنجازات، ولكن بما غرسه من روح الانتماء والعطاء، التي تتوارثها أجيال المارد الأحمر حتى اليوم.

