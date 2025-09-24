الأهلى يرفع عرضه المالي للتعاقد مع برونو لاج لـ 4 ملايين دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - قرر مسئولو النادي الأهلي رفع العرض المقدم إلى البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي إلى 4 ملايين دولار، من أجل إقناعه بتدريب الفريق بعدما وافق بشكل مبدئي وطلب الحصول على راتب سنوي مغرٍ.

وكشف مصدر أن الأهلي قدم راتب اول بقيمة 3 ملايين دولار سنوياً ثم 3.5 مليون دولار سنوياً ، قبل أن يرفع عرضه للمرة الثالثة إلى 4 ملايين دولار سنوياً.

أوضح المصدر أن أحد رجال الأعمال سيتحمل جزء من راتب المدرب البرتغالي حال التوصل لاتفاق على قيادة الأهلي في المرحلة المقبلة، وجاري تكثيف المفاوضات مع المدرب البرتغالي للاتفاق على تدريب الفريق الأحمر.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس مفاوضات الأهلي للتعاقد مع المدير الفني الجديد، وتطور المفاوضات مع البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفرق بنفيكا وولفرهامبتون .

قال شوبير في تصريحات لراديو أون سبورت إف ام: "الأهلي تواصل مع المدرب البرتغالي برونو لاج، المدرب في البداية رفض الأمر، وبعدها عاد واستفسر عن العرض المالي".

أردف شوبير: الأهلي قدم عرضا ماليا جيدا للمدرب البرتغالي، ولكن المدرب طلب تقديم عرضا مغريا للتفكير في العرض، قال لو فيه فلوس جيدة ممكنة أوافق على تدريب الأهلي".

استطر: الأهلي قدم عرضا جديد ورد المدرب ان العرض بأن المقابل المعروض بعيد عني وعاد مرة أخرى وطلب زيادة العرض".

أضاف شوبير: "أصبح الحوار مفتوح مع برونو لاج، وهو بيروح وييجي، والمؤكد أن عماد النحاس موجود وهيقود مباراة الزمالك وقد يستمر في مباراة كهرباء الإسماعيلية".