قتلى ومصابون جراء غارات إسرائيلية على صنعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 سبتمبر 2025 05:36 مساءً - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارات على صنعاء باليمن، وذلك ردا على انفجار مسيرة حوثية بفندق فى إيلات مما أدى إلى سقوط مصابين.

وفى عملية مروعة شهدتها الأراضى المحتلة، وتحديدا المنطقة السياحية فى مدينة "إيلات" جنوباً؛ حيث استهدفتها جماعة الحوثى فى اليمن عبر مسيرة، عجزت "القبة الحديدية" عن اعتراضها، لمسافة 2000 كيلو متر، وأفاد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود" الحمراء، بإصابة 27 شخصا بينهم 2 في حالة حرجة، وفق القناة 12 العبرية.

أثارت العملية الحوثية الرعب فى نفوس الإسرائيليين الذين هرعوا إلى الملاجئ ، فى اندفاع غير مسبوق، وتعيش إسرائيل حالة من القلق من جماعة الحوثى ورغم نجاحها فى اغتيال عدد من قادة حكومة الحوثيين مؤخراً؛ إلا أن الرعب يسود فى تل أبيب، مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو إلى تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت الأخير إلى مجمع أكثر تحصينا ، كما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه تحسبا للتحركات الحوثية؛ خاصةً عقب مقتل رئيس حكومتهم أحمد الرهوي وثمانية وزراء من حكومة الحوثيين.

ووفق الإعلام العبرى، فإن الاحتلال الإسرائيلي، أجرى تحقيقًا أوليًا كشف أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الطائرة المسيرة التي استهدفت إيلات، و قال الجيش الإسرائيلي إن إنذارات فُعلت بشأن تسلّل طائرة معادية في إيلات، والتفاصيل لا تزال قيد الفحص.

تنذر العملية الجديدة بتصعيد خطير فى الفترة المقبلة بين الحوثيين وإسرائيل، وفى هذا السياق توعد وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس جماعة الحوثى، قائلاً" ستتعلمون درسا قاسيا"، مضيفا أن الجماعة ترفض الاستفادة مما حدث لإيران ولبنان وغزة.