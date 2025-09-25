نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تصريحات رئيس الوزراء المصري في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي في المقال التالي

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مكالمة هاتفية مع السيد "ديك سخوف" رئيس وزراء مملكة هولندا، تركزت حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

مدبولي: العلاقات المصرية الهولندية تشهد زخمًا متزايدًا

أكد رئيس الوزراء أن العلاقات بين القاهرة وأمستردام تشهد تطورًا ملموسًا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن وتيرة الزيارات رفيعة المستوى تعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين.

مدبولي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الهولندية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات الهولندية في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية. ودعا كذلك إلى تقوية التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.

مدبولي: أدعو نظيري الهولندي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

وجه رئيس الوزراء الدعوة إلى "ديك سخوف" لحضور فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس عمق حضارة مصر ومكانتها على خريطة السياحة العالمية.

مدبولي: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

شدد رئيس الوزراء على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مع ضمان حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.