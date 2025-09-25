نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف بتكثيف الرقابة على خطوط السرفيس بشوارع فيصل والهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ملف السرفيس والنقل الجماعي باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين وحركة الطلاب مع بداية العام الدراسي مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي لما له من دور أساسي في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف التواجد الميداني داخل المواقف لمتابعة انتظام العمل بها ورصد أي مواقف عشوائية وفضّها على الفور مع إلزام السائقين بالانتظار داخل المواقف المحددة والالتزام بالتعريفة المقررة دون أي زيادة، وذلك لضمان توفير العدد الكافي من سيارات السرفيس وتغطية جميع خطوط السير بما يتناسب مع كثافة الحركة المرورية وحاجة الطلاب والمواطنين.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لخطوط السرفيس، خاصة "الخطوط الساخنة" محل شكاوى المواطنين نتيجة تقطيع خطوط السير من قبل بعض السائقين، وعلى رأسها مناطق الملك فيصل، والهرم، وترسا، والسودان، وناهيا. مؤكدًا أنه سيتم تطبيق غرامات مشددة على المخالفين وسحب خطوط السير والتراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات تعيق راحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى منظومة نقل حضارية تليق بأهالي الجيزة وتحقق الانضباط في الشارع، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء تابع المحافظ جهود الأحياء والمراكز والمدن في إقامة تجمعات منظمة للباعة الجائلين والتوسع في تخصيص مساحات مناسبة لهم حرصًا على مصادر رزقهم، وعلى رأسها الباعة بشارع العريش بحي الطالبية ومنطقة مزلقان ناهيا مشددًا على ضرورة التزامهم بالمواقع المخصصة في إطار خطة المحافظة لإنهاء سنوات من التعدي على الطرق وكباري المشاة، بما يساهم في تنظيم حركة الأسواق وفتح الشوارع ومنع الازدحام.