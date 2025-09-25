إعلام عبرى يكشف : الولايات المتحدة تخطط لتعيين تونى بلير حاكما لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 سبتمبر 2025 10:28 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بأن الإدارة الأمريكية بلورت خطة لتعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير، على رأس إدارة مؤقتة لتسيير شئون قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية عن مصدر سياسي لم تسمه.

وأوضحت الصحيفة أن توني بلير سيشرف على إعادة إعمار قطاع غزة وإدارتها إلى جانب قوات دولية ستحرس حدود القطاع.

ويأتي ذلك بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، خطة من 21 بندا لقادة دول عربية وإسلامية، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ سنتين، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد و167 ألفا و376 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وقدّم ترامب، خطته لقادة عرب ومسلمين، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر “كونكورديا 25” بنيويورك، مساء الأربعاء، إن “الخطة التي طرحها ترامب تتضمن 21 بندا”.

وأضاف ويتكوف: “نحن متفائلون، بل واثقون بأننا سنعلن في الأيام القادمة إنجازا ما”، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وذكرت “هآرتس”، أن الخطة الأمريكية تتضمن إشراف بلير على عملية إعادة إعمار غزة وإدارتها، بمشاركة قوات دولية تتولى مهمة مراقبة وحماية حدود القطاع.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن “الخطة التي جرى عرضها على قادة عرب، تتضمن في مرحلة لاحقة نقل إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، غير أنها لا تحدد جدولاً زمنياً لذلك”.