إيران: مستعدون لكل الاحتمالات ولن نقبل بعدم امتلاك قدرات صاروخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 سبتمبر 2025 11:32 مساءً - قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات، مشيرًا إلى أنه تم إجراء تقييم للوضع بعد الحرب وتحديد نقاط القوة والضعف.

وأضاف خلال تصريحات نشرتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران تبحث عن حل، لكنها لا يمكن أن تقبل بعدم امتلاك قدرات صاروخية أو دفاعية، لافتًا إلى أن الأمريكيين يصرون على ضرورة التفاوض بشأن المنظومة الصاروخية الإيرانية.

وأوضح أن طهران وافقت على حضور واشنطن في مفاوضات ضمن مجموعة (5+1)، إلا أن الأوروبيين لم يقبلوا ذلك، مؤكدًا أن إيران سلكت كل الطرق حتى لا يتم تفعيل آلية الزناد، لكن الأوروبيين لا يرغبون في التفاوض.