وزير الخارجية: نعمل على تنسيق المواقف للبدء الفورى فى إعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 سبتمبر 2025 11:32 مساءً - قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر منفتحة على فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة، بشرط أن تحصل هذه القوات على تفويض من مجلس الأمن الدولي بهدف واضح ومحدد هو "مساعدة ودعم السلطة الفلسطينية في بناء دولتها المستقلة".

وأضاف الوزير أن رؤية مصر لإدارة غزة إدارية وليست سياسية ولا تتبع أي فصيل، وأن المقترح يتضمن تشكيل لجنة محددة تتولى إدارة القطاع بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية لمدة زمنية محددة، ثم تسليم السلطة إليها بعد انقضاء هذه الفترة.

وأوضح أن وقف إطلاق النار يعد شرطًا لبدء مرحلة التعافي، وأن القاهرة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ الخطة العربية–الإسلامية المتعلقة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مبينًا أن هذه الخطة حظيت باعتماد الاتحاد الأوروبي واليابان ومؤسسات دولية أخرى، وأن "كل المكونات متاحة" لتنفيذها.

وأشار بدر عبد العاطي إلى أن ما يعرقل التقدم هو غياب الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي، مؤكّدًا ضرورة هذه الإرادة لإنهاء العدوان ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن مصر مستمرة في التنسيق مع الولايات المتحدة وقطر لمتابعة المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن والفلسطينيين المحتجزين، ورفع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.