‎وزير الخارجية يلتقي قيادات اللجنة اليهودية الأمريكية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أحمد جودة - القاهرة -

‎التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥، بعدد من قيادات اللجنة اليهودية الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

‎أشاد الوزير عبد العاطي بخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، مبرزًا الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأكد ضرورة مواصلة جهود تعميق التعاون المصري الأمريكي في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

‎جدد الوزير عبد العاطي تثمين السيد رئيس الجمهورية للجهود التي يقودها الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة بشكل فوري اتصالا باجتماع القمة الذي عقد يوم ٢٣ الجاري بين المجموعة العربية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن التطلع إلى مواصلة تكثيف الجهود المشتركة من أجل وقف نزيف الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

‎وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وبما يسهم في خفض التصعيد وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بالكميات التي تلبي احتياجاتهم. وأوضح أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتأتى إلا عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء دوائر العنف المتكررة في المنطقة.

‎كما أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة. ثم شرح بشكل مستفيض التداعيات الإنسانية الوخيمة على سكان القطاع نتيجة هذه العمليات، موضحًا الخطورة البالغة للمخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير والقتل والتجويع، وأن هذه المخططات تشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض بشكل مباشر الأمن الإقليمي.