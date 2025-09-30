الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور، أعلنت وزارة التعليم عن قرار عاجل يقضي بنقل طلاب الصف الثالث الابتدائي الذكور من مدارس البنات إلى مدارس البنين ابتداءً من العام الدراسي الجديد . القرار الذي جاء بلا مقدمات واضحة أحدث ارتباكاً في الأوساط التعليمية، وفتح باب التساؤلات حول أسبابه الحقيقية وتوقيته وأثره المباشر على الطلاب والأهالي والمدارس معاً برضلر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة لأولياء الأمور .. قرار عاجل بنقل طلاب الصف الثالث الابتدائي من مدارس البنات إلى مدارس البنين

الوزارة أوضحت في بيانها الرسمي أن طلاب الصف الثالث الابتدائي من الذكور لن يستكملوا دراستهم في مدارس البنات كما كان معتاداً، وإنما سيتم تحويلهم إلى مدارس البنين بشكل كامل. وأكدت أن هذا التغيير يهدف – بحسب بيانها – إلى "تحقيق المواءمة مع متطلبات المراحل العمرية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة أكثر للطلاب".

لكن البيان لم يتضمن خطة تنفيذية دقيقة، وهو ما جعل أولياء الأمور في حالة قلق، خصوصاً في المناطق التي تعاني من قلة مدارس البنين أو ضعف الطاقة الاستيعابية لها.

أسباب القرار من وجهة نظر الوزارة

رغم أن الإعلان لم يتضمن شرحاً مستفيضاً، إلا أن بعض المصادر التعليمية أشارت إلى عدة أسباب دفعت لاتخاذ هذا القرار، أبرزها:

الفصل العمري والتربوي: الوزارة ترى أن المرحلة العمرية للصف الثالث تعد فاصلة في تكوين شخصية الطالب، وأن من الأفضل أن يكون الطالب ضمن بيئة تعليمية تناسب احتياجات الذكور.

التنظيم الإداري: هناك توجه لتوحيد المراحل التعليمية منذ الصغر، بحيث يكون هناك وضوح في مسار الطالب بدلاً من بقائه في مدارس البنات حتى الرابع الابتدائي.

الاستفادة من البنية التحتية: بعض مدارس البنين تعاني من قلة الأعداد، في حين أن مدارس البنات مكتظة، مما جعل القرار وسيلة لإعادة التوازن.

ردود فعل أولياء الأمور

القرار أحدث ما يشبه الصدمة لدى كثير من أولياء الأمور. فبين مؤيد يرى أن الفصل المبكر بين الطلاب والطالبات أمر إيجابي من الناحية التربوية، ومعارض يراه ارتجالياً وغير مدروس.

الفئة الأولى (المؤيدون): يرون أن هذا القرار منطقي لأنه يضع الطالب في بيئة تناسب نموه النفسي والاجتماعي، ويبعده عن أي ارتباك تربوي. كما أن مدارس البنين مجهزة بأنشطة رياضية تناسب احتياجات الذكور.

الفئة الثانية (المعترضون): يعتبرون أن القرار لم يراعِ الظروف الواقعية، خصوصاً في القرى والمناطق النائية حيث قد لا تتوافر مدارس بنين قريبة، مما يعني أن بعض الأسر ستضطر لإرسال أطفالها مسافات طويلة يومياً، وهو أمر شاق على طفل في عمر التاسعة.

التأثير على الطلاب

الطالب هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يجد نفسه فجأة أمام تغيير كامل في البيئة التعليمية:

من الناحية النفسية: الانتقال من مدرسة اعتاد عليها لمدة عامين قد يخلق حالة من القلق والارتباك، خصوصاً أن الطالب في هذه المرحلة يتأثر بسرعة بأي تغيير.

من الناحية الاجتماعية: الانفصال عن زملاء قضى معهم عامين قد يؤثر على تكوين الصداقات ويزيد من شعوره بالانعزال في البداية.

من الناحية الدراسية: التكيف مع معلمين جدد ونظام مدرسي مختلف قد ينعكس على مستوى التحصيل مؤقتاً.

تحديات أمام وزارة التعليم

هذا القرار لا يقتصر على النقل فقط، بل يفرض على وزارة التعليم مسؤوليات ضخمة، منها:

زيادة الطاقة الاستيعابية: كثير من مدارس البنين ممتلئة بالفعل، ما يستدعي التوسع في الفصول أو فتح مدارس جديدة.

توفير الكوادر التعليمية: الصفوف الجديدة تحتاج إلى معلمين إضافيين، وهو ما يتطلب تعيينات أو إعادة توزيع للمعلمين.

النقل والمواصلات: في المناطق الريفية قد يكون الانتقال إلى مدارس البنين صعباً، مما يستلزم خطط دعم بالنقل المدرسي.

الدعم النفسي: الطلاب بحاجة إلى برامج إرشادية لمساعدتهم على التكيف مع بيئتهم الجديدة.

آراء التربويين والخبراء

عدد من الخبراء التربويين حذروا من التسرع في تنفيذ القرار دون وضع آليات واضحة. بعضهم أكد أن التغيير المفاجئ في البيئة التعليمية للطفل قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يُدار بحكمة.

في المقابل، هناك خبراء يرون أن الخطوة قد تكون إيجابية على المدى الطويل، إذ تضمن وضوح المسار التعليمي للطلاب منذ المراحل الأولى.

مقترحات لتخفيف الأثر

حتى ينجح القرار دون إحداث أضرار كبيرة، يقترح مختصون عدة حلول عملية، منها: