تعرف على موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة التاسعة ببطولة الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 04:29 مساءً - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، والتي تأتى في ظل تراجع أداء الفريقين في الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

يلتقى فريق الكرة الأولب بالنادى الأهلى ضد نظيره الزمالك في الثامنة مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز، مع وجود ستوديو تحليلى للمباراة، يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروى بمصر.

ترتيب الفريقين فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد كان أمام وادى دجلة، سجل 12 هدفا واستقبل 4 أهداف، متفوقا على المصرى صاحب المركز الثانى برصيد 15 نقطة، ويأتي وادى دجلة ثالثا برصيد 14 نقطة.

ويحتل الأهلى المركز السادس في ترتيب الدورى من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مثلها وخسر مباراة واحدة أمام بيراميدز، سجل لاعبو المارد الأحمر 11 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 6 مباريات فقط.

الظهور الأخير فى الدورى

سقط فريق الزمالك فى فخ التعادل الإيجابى مع الجونة بهدف لمثله فى آخر ظهور بالدورى، بينما انتزع الأهلى فوزا صعبا أمام حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.