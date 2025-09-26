الارشيف / أخبار مصرية

الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب

0 نشر
0 تبليغ

  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 1/9
  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 2/9
  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 3/9
  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 4/9
  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 5/9
  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 6/9
  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 7/9
  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 8/9
  • الرئيس السيسى: الزيارات المتكررة للأكاديمية العسكرية للاطمئنان على أحوال الطلاب 9/9

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 05:33 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية وقادة الاكاديمية.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى استهل الجولة بأداء صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية، ثم تابع جانباً من الأنشطة التدريبية التي ينفذها الطلاب، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار في أجواء يسودها التقدير والانضباط.

وأوضح لمتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة خلال جولته بالأكاديمية، تبادل فيها الحوار مع طلبة الأكاديمية حول أبرز المستجدات الإقليمية والتطورات الداخلية. معربًا عن اعتزازه بما لمسه من جدية والتزام بين صفوف الطلبة، مؤكداً أن الهدف من الزيارات المتكررة للأكاديمية هو الاطمئنان على أحوال الطلاب، ومتابعة البرامج التعليمية التي تشهد تطويراً مستمراً بهدف صقل قدراتهم، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تخدم مؤسسات الدولة.

 

 

84669ee3-d356-4e4b-ba17-a83e83482d01الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية

 

537fd792-8ccb-4c9c-bd70-6c83dbf8bc1dالرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية

 

d99d5f9e-0f78-495d-bb86-091fc088f78aالرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية
444e2448-38d1-478b-92ed-cd1677e2c88eالرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية
c0c8c8a8-475b-4310-8f77-f3d0d4382bbd

 

 

 

493ceaa2-8da4-4924-a0f5-20e46947ee05

 

 

40043f0f-0fe7-4267-9edf-6daab9c381ea

 

 

 

0752493c-d1a3-4e4d-9f7c-55cb4edbcfbc

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا