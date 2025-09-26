وزير الخارجية: ملتزمون بمعاهدة السلام مع إسرائيل وقادرون على الدفاع عن حدودنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 06:36 مساءً - أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطى، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مصر تعتبر السلام خيارًا استراتيجيًا، وتواصل محاولاتها لاحتواء الصراع الإقليمى، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن القاهرة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل، لكنها "قادرة على الدفاع عن أمنها وحدودها".

وأشار عبد العاطى أن "القاهرة ستواصل الضغط باتجاه حصول فلسطين على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة، مشددًا على أن إصلاح المنظمة الدولية بات ضرورة في ظل عدم احترام قراراتها".

وقال عبد العاطى إن مصر متمسكة بجهود حظر الانتشار النووي، محذرًا من أن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنسانى "مقلقة للغاية"، وأن التصعيد المتواصل "لن يؤدي إلا إلى الخراب".