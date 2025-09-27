وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً -

شارك الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اكد د. بدر عبد العاطي خلال كلمته الى التهديدات غير المسبوقة التي يواجها الشعب الفلسطيني نظراً للسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع، مؤكدا رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة او مسمى، مشيراً الى أن مصر لن تكون شريكاً في هذا الظلم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح مصر بوابة للتهجير، وسيظل هذا الأمر خطاً أحمر غير قابل للتغير. كما أعرب عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة للقطاع، وضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية، وبما يسمح بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار وتعافي سكان القطاع.

كما تطرق وزير الخارجية الى الاجتماع الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الجاري بين وزير خارجية إيران ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أفضى إلى التوصل لاتفاق للتعاون الفني بينهما، وتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية مرضية ومستدامة في الملف النووي الإيراني تراعي مصالح كافة الأطراف، وتسهم في استعادة الثقة وإيجاد المناخ الداعم للأمن والاستقرار الإقليميين، مطالباً الدول أعضاء المنظمة بتكثيف جهودهم لدعم هذا الهدف وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية الى دعم مصر للأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة، مديناً الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، ومشدداً على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان وباقي الأراضي السورية المحتلة، وكذلك كافة الأراضي في الجنوب اللبناني.

واستعرض وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ودعمها، للتوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية. كما جدد الوزير ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا على نحو يصون الملكية الليبية للحل ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كما تطرق إلى دعم مصر الثابت لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مشددا على أن استقرار اليمن يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر.

كما نوه وزير الخارجية الى أن التحديات الاقتصادية والتنموية والتفاوت الكبير في مستويات التنمية بين الدول الأعضاء لا تقل أهمية عن الشواغل السياسية والأمنية بالمنطقة، منوها بحملات "الإسلاموفوبيا" التي تستوجب تعزيز دور المؤسسات الدينية والإعلامية للدفاع عن الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، وضرورة التصدى لحملات التشويه.