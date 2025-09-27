أوباما ينتقد الحرب الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، العملية العسكرية المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا إنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف غزة"، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال أوباما - خلال فعالية في العاصمة الأيرلندية دبلن وفقاً لنص أصدره مكتبه، اليوم السبت - إنه "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث في جنوب غزة"، مؤكدًا ضرورة الإصرار على إيجاد طريق لإقامة دولة فلسطين وحل الدولتين.