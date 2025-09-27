أوباما ينتقد الحرب الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، العملية العسكرية المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا إنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف غزة"، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية.
وقال أوباما - خلال فعالية في العاصمة الأيرلندية دبلن وفقاً لنص أصدره مكتبه، اليوم السبت - إنه "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث في جنوب غزة"، مؤكدًا ضرورة الإصرار على إيجاد طريق لإقامة دولة فلسطين وحل الدولتين.
وأضاف - في تصريحات لصحيفة (ذا أيريش تايمز) الأيرلندية - "أعتقد أنه من المهم لنا أن نعترف بأننا لسنا طرفاً مباشراً في العنف، وأن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعاً الآن، وفي الوقت الحالي، لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف غزة".
وانتقد أوباما القادة السياسيين لـ"فشلهم في حل النزاعات"، وخص رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بالذكر، مشيرا إلى علاقته المتوترة معه، إذ قال "لم نكن دائما على وفاق".
تأتي هذه التصريحات النادرة لأوباما بشأن الحرب في غزة في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.