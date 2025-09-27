وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنائبة السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المُتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً -

التقى د. بدر عبد العاطي ،وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، مع السيدة أمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

ثمن وزير الخارجية الدور الذى تسعى الأمم المتحدة القيام به لتحقيق السلم والأمن وتعزيز التنمية المستدامة والوفاء بقيم حقوق الانسان، مؤكداً اهمية احترام القانون الدولي والالتزام به في مختلف النزاعات الدولية، لاسيما في ضوء العدوان الاسرائيلى الغاشم على غزة.

كما أعرب د. عبد العاطي عن التطلع لتعزيز العلاقات بين مصر والأمم المتحدة في شتى المجالات بما في ذلك البرامج النوعية للمنظمات والهيئات الأممية بالقاهرة، مشيرا الى تطلع مصر لاستضافة مزيد من المكاتب الأممية بالقاهرة لتحقيق مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومصالح المنظمة، فضلا عن الوفاء باحتياجات اللاجئين القادمين من مناطق النزاعات، خاصة مع استضافة مصر لأكثر من ١٠ مليون أجنبي من مختلف الجنسيات على مدار السنوات الماضية، وتضاعف أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين التي تتحملها مصر نتيجة حالة عدم الاستقرار في عدد من دول الجوار.