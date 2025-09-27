نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: نولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم حرصًا على دمجهم في شتى جوانب الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم تقديرًا لمكانتهم وحرصًا على تمكينهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة، مشددًا على ضرورة التفاعل السريع مع شكاواهم واستغاثاتهم، وتقديم الاستجابات المثلى لهم في ظل المبادرات الرئاسية والبرامج الحكومية الموجهة لدعمهم.

استجابات منظومة الشكاوى الحكومية

استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، تقريرًا حول الاستجابات التي حققتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم التعامل مع 7898 شكوى وطلبًا من ذوي الهمم وأسرهم خلال الفترة من مايو حتى نهاية أغسطس 2025.

منها 4968 شكوى خاصة ببطاقات الخدمات المتكاملة.

و2930 شكوى تتعلق بالحصول على الحقوق والخدمات الأخرى.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي

تعاملت وزارة التضامن مع 3543 شكوى وطلبًا، من بينها:

إصدار وطباعة 2379 بطاقة خدمات متكاملة وتسليمها للمستحقين.

توفير 416 طلبًا لأطراف صناعية وكراسي متحركة ومعينات سمعية، بالتعاون مع المجتمع المدني.

كما تمت الاستجابة لعدد من الحالات الإنسانية، مثل:

توفير طرف صناعي لمواطن من الشرقية يعاني من بتر بالذراع.

تجهيز طرف صناعي لفتاة من بني سويف تعاني من تشوه خلقي أدى لبتر القدم.

تلبية طلب مواطن من المنوفية للحصول على طرف صناعي يساعده في الحركة والعمل.

تدخلات في قطاع الصحة

استجابت وزارة الصحة والسكان لـ 2018 شكوى واستغاثة شملت:

صرف أدوية ضرورية.

تسهيل إجراءات الحجز والعرض على القومسيون الطبي.

متابعة الحالات الحرجة داخل وحدات الرعاية المركزة.

دعم التشغيل والعمل

تعاملت وزارة العمل مع 358 شكوى وطلبًا خاصة بسوق العمل، منها:

استكمال إجراءات توظيف مواطن من الغربية.

توفير فرصة عمل لمواطن من البحيرة بإحدى شركات القطاع الخاص.

دعم التعليم

استجابت وزارة التربية والتعليم ومحافظات عدة لـ 120 شكوى من ذوي الهمم، أبرزها:

قبول طلبات تحويل الطلاب لمدارس قريبة من محل السكن مراعاة لأوضاعهم الصحية.

دمج الطلاب داخل الفصول التعليمية المناسبة لهم.

استجابات وزارات وهيئات أخرى

وزارة الداخلية تعاملت مع 79 شكوى بينها شكاوى حول الاعتداءات والنصب الإلكتروني وصعوبات السجل المدني.

التأمينات الاجتماعية استجابت لـ 251 شكوى تخص المستحقات والمعاشات.

وزارة التموين تعاملت مع 357 شكوى مرتبطة بالبطاقات التموينية.

كما ساهمت وزارات أخرى مثل النقل والكهرباء في تلبية بعض الطلبات.

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن هذه الاستجابات تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق حياة كريمة لذوي الهمم، وتذليل العقبات التي تواجههم عبر التنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية.