نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الغربية لمتابعة انتظام الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الغربية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل.

شملت الجولة مدارس تابعة لإدارتي سنطة التعليمية وشرق طنطا، حيث تفقد الوزير الفصول الدراسية واطلع على سير الدراسة وتوافر الكتب، مؤكدًا حرص الوزارة على انضباط العام الدراسي وتوفير المناخ المناسب للتعلم منذ اليوم الأول.