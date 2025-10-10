نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشارك "بالندوة التثقيفية وافتتاح المرحلة الأولى من منتجع الفيروز السياحي "بمحافظة الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم، في الندوة التثقيفية التي أُقيمت ضمن احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الـ ٧٤، برعاية اللواء طيار أ.ح. أكرم جلال - محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، والأستاذ أحمد المسلماني - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور ناصر مندور - رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة - نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عامر - مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية.

ورحّب المحافظ بالسادة الضيوف، مشيدًا بحضورهم ومشاركتهم في هذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن تزامن الاحتفال بالعيد القومي مع ذكرى نصر أكتوبر يمثل رمزًا للفخر والعزة لكل مصري، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية كانت وما زالت رمزًا للصمود والعطاء.

وأشاد المحافظ بالجهود العلمية الكبيرة لوزير الأوقاف، موضحًا أنه تم تكريمه ضمن أهم خمس شخصيات دينية مؤثرة عالميًا هذا العام، كما استعرض أبرز مؤلفاته، ومنها كتاب "الحق المبين في الرد على المتلاعبين بالدين"، كما تطرق إلى السيرة العلمية للدكتور نظير عياد، الذي أثرى المكتبة الإسلامية بأكثر من ثلاثين مؤلفًا في علم الكلام، وأشاد بمسيرة الإعلامي أحمد المسلماني، وجهوده في تعزيز الوعي الثقافي والإعلامي.

وخلال الندوة، تم عرض فيلمين تسجيليين عن العالمين الجليلين: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، والأستاذ الدكتور نظير عياد، تناولا مسيرتهما العلمية والدعوية.

وفي كلمته ركز وزير الأوقاف على ثلاث نقاط رئيسة، هي: نجاح محافظة الإسماعيلية في تنظيم احتفال متميز يعبر عن روح الانتماء والوفاء، وأهمية الاحتفال بالعيد القومي الذي يتزامن مع نصر أكتوبر، الذي سطر فيه أبناء مصر والإسماعيلية ملحمة عظيمة في البذل والعطاء، واستمرار الدور الوطني لمصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والإصرار على إيصال المساعدات الإنسانية لأهل غزة، وفي حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية، على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار الوزير إلى مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع 12 وزارة، بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت نفس العنوان، وتناولت ثلاثة مفاهيم مغلوطة هي: التحذير من الغش، وتخريب الممتلكات العامة، والطلاق، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري القوي هو ميثاق العمل للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن بناء الوعي الديني والفكري والأخلاقي يمثل الأساس في بناء الوطن.

كما اختتمت الزيارة بالمشاركة في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير منتجع الفيروز السياحي بمدينة الإسماعيلية، ضمن فعاليات الاحتفال، الذي يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار خطة الدولة لتطوير المنشآت السياحية والخدمية بالمحافظة، وتعزيز البنية التحتية لمناطق الجذب السياحي.

وأشاد الوزير بما تشهده محافظة الإسماعيلية من نهضة تنموية شاملة، مثمنًا جهود المحافظة في تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية، والحفاظ على الهوية الوطنية.