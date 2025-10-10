نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلن تسريح المزيد من الموظفين الحكوميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة، إنه بدأ تسريح أعداد كبيرة من موظفي الحكومة الفيدرالية.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء في الوقت الذي تستغل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإغلاق الحكومي لتنفيذ خطة تقليص عدد موظفي الحكومة الأمريكية.

وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر، لكن الكونغرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.

ويشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرة من الكونغرس بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية المقبلة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب سابقا أنه قد يستخدم الإغلاق الحكومي لفرض تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والرواتب، مشيرًا إلى أن مشكلة الموافقة على الميزانية ناجمة عن موقف الديمقراطيين.