عاجل- أبو عبيدة يوجه رسالة تقدير لأبناء الشعب الفلسطيني: نقبل رأس شعبنا الصابر المنصور.. وبدء عودة المهجرين إلى شمال غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار

أحمد جودة - القاهرة - أبو عبيدة يوجه رسالة تقدير لأبناء الشعب الفلسطيني: نقبل رأس شعبنا الصابر المنصور.. وبدء عودة المهجرين إلى شمال غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتطفًا من كلمة سابقة للناطق باسمها أبو عبيدة، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.

وجاء في المقتطف: "إننا نقبل رأس كل أبناء شعبنا الكبار الصابرين المرابطين المنصورين"، في إشارة إلى صمود الفلسطينيين في وجه العدوان والمعاناة المستمرة خلال الحرب التي استمرت قرابة عامين.